Calciomercato Roma, accordo con N'Zonzi. Fatta per il rinnovo di Florenzi

La Roma ha messo le mani su Steven N'Zonzi. Come riferisce il Corriere dello Sport i giallorossi hanno ottenuto il sì del centrocampista francese del Siviglia sulla base di un quadriennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Ora va trovata l'intesa con il club andaluso che potrebbe lasciare partire il 29enne per 25 milioni nonostante una clausola rescissoria da 35 (attenzione però al Barcellona: i blaugrana, dopo aver preso Malcom, sarebbero ancora in agguato).



I capitolini, per concludere l'affare, devono cedere Gonalons: l'ex Lione ha rifiutato le proposte provenienti da Crystal Palace ed Everton (nelle casse della società di Pallotta entrerebbero 8-9 milioni).



Intanto è sempre più vicino il rinnovo di Alessandro Florenzi. Nella serata di sabato è andato in scena un incontro tra Alessandro Lucci, agente del laterale, e il ds Monchi: il terzino dovrebbe rinnovare fino al 30 giugno 2023. Resterebbero da definire solamente alcuni dettagli: la lunga telenovela sta per giungere al termine...