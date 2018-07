Calciomercato Roma, accordo col Copenaghen per Olsen

In attesa di chiudere per Malcom la Roma mette a segno l'ennesimo colpo di mercato. I giallorossi avrebbero infatti trovato l'accordo con il Copenaghen per Robin Olsen: il portiere 28enne dovrebbe arrivare nelle prossime ore nella Capitale dove effettuerà le visite mediche.



La società danese ha abbassato le pretese scendendo dai 16 milioni chiesti inizialmente a 11,5: su questa base Monchi ha portato a termine l'operazione regalando a Eusebio Di Francesco il sostituto di Alisson Becker, passato al Liverpool.



Olsen è l'estremo difensore titolare della nazionale svedese e prima di vestire la maglia del Copenaghen (dal 2016) ha giocato in Grecia nel Paok e in patria nel Malmö.