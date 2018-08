Calciomercato Real Madrid, vicino Diaz per 30 milioni

Non sarà Neymar o Mbappé ma è lui l'erede, almeno a livello di posto in rosa, di Cristiano Ronaldo: il Real Madrid è a un passo dall'acquisto di Mariano Diaz dal Lione. Anzi, riacquisto: l'attaccante di origini dominicane era cresciuto nelle giovanili del blancos ma, dopo che Zidane nel 2016/17 gli aveva concesso solo 302', la scorsa estate era partito per 8 milioni con destinazione Ligue 1, dove ha fatto 21 gol in 45 partite.



Il Real pagherà 22 milioni di euro più bonus, una cifra che potrà toccare quota 30, e ha superato la concorrenza del Siviglia poiché nel contratto di cessione di un anno fa aveva inserito l'opzione di poter pareggiare offerte concorrenti in qualsiasi momento. Un acquisto fortemente voluto da Lopetegui che ha garantito a Diaz, che partirà come vice Benzema, minutaggio adeguato.