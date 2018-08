Calciomercato Real Madrid: Perez attende la sentenza della Uefa, poi sarà assalto a Mbappé

Il Real Madrid continua a sognare il colpo Kylian Mbappé. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, avrebbe designato il campione del mondo come possibile erede di Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo As, Perez deve aspettare il pronunciamento dell'Uefa nei confronti del Paris Saint Germain su presunte violazioni del Fair Play Finanziario, decisione rinviata a lunedì.



Nel caso in cui il club parigino venisse condannato, i suoi debiti dovrebbero essere ridotti di circa 250 milioni di euro e, per questa ragione, non potrebbe versare al Monaco, in questa finestra di mercato, i 180 milioni necessari per riscattare Mbappé. Secondo As, l'operazione legata all'attaccante francese sarebbe l'unica di questa estate, per quanto riguarda il Real, in attesa di preparare l'assalto a Neymar il prossimo anno. Il brasiliano resta il primo grande obiettivo di Perez.