Calciomercato Real Madrid, Marcelo: "Io con Ronaldo alla Juventus? Non ne voglio parlare"

Il nome di Marcelo continua a essere accostato alla Juventus in chiave calciomercato. Il terzino brasiliano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa europea contro l'Atletico Madrid, ha risposto a una domanda riguardo un suo possibile trasferimento in bianconero: "Io alla Juventus con Cristiano Ronaldo? Non voglio parlarne ora, siamo qua per una finale e non è il momento".



L'amicizia tra Marcelo e CR7 non è mai stata in discussione e, anche per questo motivo, la pista che porta al nazionale brasiliano non si è mai spenta del tutto. Attualmente però sembra improbabile che la Juve possa tentare l'affondo, considerata la presenza in rosa di Alex Sandro. Marcelo potrebbe diventare bianconero solo in caso di cessione dell'ex Porto.