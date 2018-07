Calciomercato, pronto l'affondo Chelsea per Milinkovic-Savic

Il Chelsea cambia obiettivo. Come riferisce il collega Claudio Raimondi i Blues si stanno arrendendo sul fronte Miralem Pjanic: la Juventus non fa sconti e soprattutto al centrocampista bosniaco dovrebbe essere garantito un ingaggio importante.



Più morbida la situazione salariale nel caso venga acquisito Milinkovic-Savic: a giorni i londinesi potrebbero presentare un'offerta alla Lazio per il talento serbo (Lotito ha spiegato che serve una "proposta indecente" per fare partire il 23enne).



Come detto Pjanic sembra così destinato a rimanere nella squadra di Allegri (sfuma così l'ipotesi di andare all'assalto di Milinkovic) e aumentano le possibilità di un rinnovo (il contratto attuale scade nel 2021) con adeguamento dello stipendio fino a 7-7,5 milioni dai 4,5 percepiti ora.