Calciomercato Parma, ufficiale: due arrivi dal Napoli

Il Parma rinforza la propria rosa piazzando un doppio colpo molto importante: i gialloblù hanno infatti ufficializzato gli arrivi di Roberto Inglese e Alberto Grassi dal Napoli. Ecco il comunicato pubblicato sul sito del club:



La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Parma e controopzione a favore dell’SSC Napoli del giocatore Roberto Inglese (Lucera, 12.11.91), e l’acquisto a titolo temporaneo annuale del giocatore Alberto Grassi (Brescia, 7.3.1995).



Nell'ultima stagione Inglese ha giocato ha difeso la maglia del Chievo, con cui ha segnato 12 gol in 34 partite. Un anno in prestito alla Spal invece per Grassi, a segno 3 volte su 28 presenze.