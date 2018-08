Calciomercato, numeri da urlo per Play in Sport

Vedere il calciomercato terminare il 17 agosto fa un certo effetto, ma per fortuna i colpi sono arrivati lo stesso. Anzi, in Italia molti di più rispetto gli altri anni. E anche nella giornata conclusiva le emozioni non sono mancate: duecento giornalisti accreditati, 220 procuratori, 130 dirigenti e 150 addetti tra organizzazione, procura e istituzioni per un totale di 700 persone. Con questi numeri si è chiusa la sessione estiva calciomercato di Serie A e B, organizzato negli ultimi due giorni da "Play In Sport" all'hotel Melià di Milano. Dal 23 al 25 agosto, invece, sarà tempo per il calciomercato di Serie C.



L'appuntamento sarà poi per la sessione invernale del mercato, che quest'anno terminerà il 18 gennaio. Play In Sport, infatti, ha già siglato con Beppe Marotta, il presidente dell'Adise, l'accordo per la prossima sessione.