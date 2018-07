Calciomercato, "no" del Chelsea a Higuain: il Milan sorride...

Una risatina e una parolina di troppo: "Impossible". Sembra che Marina Granovskaia non sia affatto convinta di portare Gonzalo Higuain al Chelsea: magari non sarà davvero impossibile accontentare Sarri, che ha chiesto sia lui che Rugani, ma al momento la zarina dei Blues, insieme alla squadra a Nizza, propende per il no. Perché i 100 milioni complessivi e i 60 per Higuain la spaventano. Così questi timidi rifiuti che rimbalzano dalla Francia rappresentano di sicuro un segnale positivo in più per il Milan.



Certo, non è detto neppure che la trattativa per il Pipita si sblocchi: il fratello-agente lavora per un ingaggio superiore agli 8 milioni attuali, stipendio che il Milan non gli garantisce. Ma è vero anche che, in assenza di altre offerte, Higuain non resterà in un club che ha appena preso Cristiano Ronaldo e che di fatto l'ha messo sul mercato. Lui arriva a Torino lunedì e in pochi giorni è possibile che si decida, in un senso o nell'altro. Il punto è che Higuain può essere la chiave per sbloccare il caso Bonucci: il difensore vuole tornare a Torino a tutti i costi, il Milan lo cede (forse) solo se avrà Caldara dalla Juve. Tutto difficilissimo, ma al contrario di quello che dice Granovskaia per il suo Chelsea, per niente impossibile.