Calciomercato, niente Real Madrid per Hazard: sarà il capitano del Chelsea

Eden Hazard dovrà mettersi l'anima in pace. La stella belga aveva espresso il desiderio di lasciare il Chelsea dopo sei stagioni per andare al Real Madrid e invece quasi certamente continuerà a vestire la maglia dei Blues.



Il club spagnolo infatti non intende pagare i circa 200 milioni chiesti da Roman Abramovich per lasciar partire il 27enne, protagonista assoluto ai Mondiali in Russia. La dirigenza londinese fa dunque muro e ora provvederà ad aumentare l'ingaggio ad Hazard, il cui contratto scade nel 2020, portandolo a 17,5 milioni netti a stagione.



La permanenza del fantasista a Stamford Bridge comunque non sarebbe solo legata ai soldi: Maurizio Sarri, come scrivono i tabloid inglesi, vuole trasformare l'ex Lille nel simbolo della squadra, al punto da affidargli la fascia di capitano, invece di farla indossare a elementi esperti quali Gary Cahill o Casar Azpilicueta. Questo il primo segno tangibile del nuovo corso con il tecnico toscano.