Calciomercato Torino: Niang-Rennes, Ljajic verso il Besiktas

Con un annuncio arrivato poco dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno disponibile per le trattative di calciomercato, il Rennes ha ufficializzato l'arrivo di M'Baye Niang dal Torino. Con l'arrivo di Simone Zaza (oltre a Belotti, Iago Falque e Edera), gli spazi in granata per il francese si erano ulteriormente ridotti ed è arrivata la cessione in prestito con diritto di riscatto. Anche il Torino ha confermato l'affare, facendo in bocca al lupo a Niang (voluto fortemente un anno fa da Mihajlovic) che torna in Ligue 1 quattro anni dopo l'esperienza al Montpellier.



Il reparto offensivo sta per perdere un'altra pedina, èin cerca di una squadra che lo faccia giocare titolare: l'opzione giusta sembra quella turca, il serbo è vicino al. Ljajic si trasferirà in prestito oneroso da