Calciomercato Napoli, ufficiale Malcuit

Kevin Malcuit è un nuovo giocatore del Napoli. L'annuncio è statao dato dal club azzurro sul proprio profilo twitter. Il terzino destro nella giornata di ieri ha svolto e superato le visite mediche prima di firmare un contratto quadriennale (con opzione per il quinto) con la società campana. Al Lille, dove il francese ha giocato per una sola stagione, andranno complessivamente 13 milioni tra parte fissa e bonus come aveva annunciato sabato Aurelio De Laurentiis.