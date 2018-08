Calciomercato Napoli, tutto fatto per Malcuit: al Lille 13 milioni

La lunga ricerca del terzino destro si è conclusa. Il Napoli ha praticamente definito l'acquisto di Kevin Malcuit: al Lille andranno complessivamente 12 milioni più 1 di bonus come confermato dal presidente De Laurentiis a Sky mentre il laterale 27enne firmerà un contratto quadriennale (con opzione sul quinto anno).



Ancelotti avrà dunque a disposizione un'importante alternativa a Hysaj: Malcuit peraltro può essere schierato anche in posizione più avanzata, come ala destra. L'ufficialità dell'affare è prevista la prossima settimana al termine delle visite mediche che il giocatore francese svolgerà presumibilmente lunedì.



Per quanto riguarda la porta il favorito numero 1 è Guillermo Ochoa: gli azzurri acquisiranno il 33enne portiere messicano dallo Standard Liegi con la formula del prestito con diritto di riscatto.