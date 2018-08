Calciomercato Napoli, Tatarusanu in pole, ipotesi Trapp

Arrivare a Ochoa sembra impossibile, Ospina e Mignolet sono sfumati: la caccia del Napoli al portiere da affiancare a Karnezis, per consentire a Meret un recupero più sereno senza la necessità di affrettare i tempi, si fa sempre più complicata. E adesso c'è un nome nuovo in pole position: quello di Ciprian Tararusanu. Secondo il Corriere dello Sport, è l'ex numero uno della Fiorentina il favorito nel casting azzurro.



La trattativa per Ochoa non è del tutto tramontata, ma lo Standard Liegi continua a far muro per il prestito con diritto di riscatto. Così Giuntoli pensa al romeno che adesso gioca nel Nantes e ha 32 anni: l'intenzione è quella di chiedere ai francesi un prestito secco, ecco perché anche questa operazione è tutt'altro che semplice. Così, sempre dalla Francia, spunta anche l'ipotesi Trapp: al Psg è il terzo portiere dopo Buffon e Areola, così il tedesco vuole cambiare aria e Al-Khelaifi potrebbe accettare il prestito per evitare di pagargli l'ingaggio.