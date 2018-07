Calciomercato Napoli, sfuma l'acquisto di Sabaly per le condizioni del ginocchio

Il Napoli non ingaggerà Yossouf Sabaly. La decisione è stata ufficializzata dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso del consueto appuntamento quotidiano con "vero o falso" su Radio Kiss Kiss.



Il terzino senegalese del Bordeaux nella giornata di ieri è stato sottoposto a esami specifici dopo l'infortunio al collaterale del ginocchio nella sfida dei Mondiali contro la Colombia. I controlli con ogni probabilità non hanno dato un esito rassicurante per quanto riguarda i tempi di recupero e il club campano ha necessità di avere a disposizione un giocatore subito abile e arruolabile.



Ora il Napoli potrebbe tuffarsi sul colombiano Santiago Arias anche se questo comporterebbe la rinuncia al portiere messicano Guillermo Ochoa perché tutti i posti riservati agli extracomunitari sarebbero occupati e la virata su Bardi.



In uscita c'è Grassi, come confermato da Adl: "Abbiamo un’offerta dalla Spagna molto interessante, i giocatori devono crescere. Sarebbe ora che maturasse conoscendo altri tipi di campionati.. Nè Cagliari nè Parma, nessuno dei due club mi ha offerto i 18 milioni che chiedo".