Calciomercato Napoli, frenata per Ochoa

Se per Malcuit è tutto fatto (nelle prossime ore arriverà l'ufficialità) il Napoli deve registrare una frenata nella trattativa Ochoa. Lo Standard Liegi, che domani sera sarà impegnato nel terzo turno preliminare di Champions League, vuole infatti cedere il portiere messicano (in scadenza nel 2019) a titolo definitivo per 3,5 milioni o in prestito con obbligo di riscatto.



"Confermo che ci sono stati contatti frequenti ultimamente, ma noi non possiamo cedere il giocatore in prestito secco" ha evidenziato in maniera chiara Olivier Renard, ds della società belga.



Gli azzurri riflettono sulla possibilità di andare fino in fondo (contro il Liverpool Karnezis è stato protagonista di una pessima prestazione) e intanto sorridono perché l'infortunio di Meret (frattura dell'ulna del braccio sinistro) è meno grave del previsto come confermato dall'agente Federico Pastorello e l'estremo difensore potrebbe essere convocato per la prima di campionato contro la Lazio il 18 agosto.