Calciomercato Napoli, 30 milioni più Inglese per Belotti: no del Torino

Il Napoli ci prova per Andrea Belotti. Ne è convinta La Stampa secondo cui non c'è stata una vera e propria offerta del club azzurro al Torino ma alcuni contatti sì. Il club di De Laurentiis avrebbe manifestato la possibilità di mettere sul piatto 30 milioni più il cartellino di Roberto Inglese (valutato 20 mln): il tentativo è andato a vuoto per la ferma posizione dei granata.



Secondo il quotidiano torinese il presidente Urbano Cairo non ha infatti alcuna intenzione di cedere l'attaccante e sarebbe eventualmente disposto a trattare soltanto di fronte a offerte in contanti (senza contropartite tecniche) da almeno 60 milioni. Le pretendenti, in questo caso il Napoli, sono avvisate.