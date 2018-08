Calciomercato Milan, ufficiali Higuain e Caldara: "Due importanti tasselli della nuova era"

Gonzalo Higuain e Mattia Caldara sono ufficialmente del Milan. L'annuncio è stato dato dal sito ufficiale rossonero: "Sono due importanti tasselli della nuova era del club". Il Pipita arriva dalla Juventus in prestito oneroso (18 milioni) con diritto di riscatto fissato a 36 mln pagabili in due esercizi (si tratta di un acquisto 'mascherato' per via del Fair Play Finanziario e l'argentino dovrebbe guadagnare 9,5 milioni il primo anno e 10 i due seguenti) mentre il difensore (prenderà la maglia numero 33) è stato scambiato alla pari (valutazione di 35 milioni) con Leonardo Bonucci e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 (ingaggio di circa 2,5 milioni).



In giornata i due giocatori hanno svolto le visite mediche. Per questioni logistiche, dato che era Torino mentre Caldara si trovava negli Usa con i bianconeri, ad arrivare alla Clinica La Madonnina per primo è stato il Pipita, circondato dall'entusiasmo di una cinquantina di tifosi rossoneri che lo hanno incitato mettendo a dura prova l'organizzazione della sicurezza: "Siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain" il coro che è andato per la maggiore.

Higuain - che era arrivato a Milano ieri sera pronunciando le sue prime parole rossonere - ha sorriso, firmato qualche autografo e svolto gli esami. Poi il turno di Caldara ("Sono felice, ho parlato con Gattuso, devo ancora scegliere il numero") a cui i tifosi hanno riservato il coro "uno di noi". Nella giornata di venerdì, alle 14:00, ci sarà la presentazione ufficiale a Casa Milan.

LE IMMAGINI DELLE VISITE MEDICHE

Look who's in Milan ready for medicals...

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...

