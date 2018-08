Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Kalinic all'Atletico

Comunicato Ufficiale: Nikola Kalinic ⬇https://t.co/YSFUM9pIR7 — AC Milan (@acmilan) August 9, 2018

Nikola Kalinic lascia ufficialmente il Milan. L'attaccante croato ex Fiorentina ha firmato un contratto triennale con l'Atletico Madrid di Simeone dopo una sola stagione molto deludente in rossonero con 6 gol messi a segno in 41 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa Legue.



L'annuncio del trasferimento è stato dato dai colchoneros e dal club di via Aldo Rossi che ha salutato così la punta: "La società desidera ringraziare il giocatore per la professionalità sempre dimostrata nell'indossare la maglia del Milan augurandogli le migliori soddisfazione sportive per il prosieguo della sua carriera".



Le cifre dell'affare non appaiono nei comunicati ma il Diavolo dovrebbe incassare poco meno di 15 milioni di euro per il 30enne (lo aveva pagato 10 milioni in più ai Viola).