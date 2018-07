Calciomercato Milan, prima offerta a Higuain

Approccio concreto con Gonzalo Higuain. Alcuni intermediari del Milan, riporta la Gazzetta dello Sport, hanno proposto al fratello-agente del Pipita un quadriennale da 4,5 milioni di euro. Si tratta di una cifra di gran lunga inferiore rispetto ai 7,5 mln percepiti alla Juventus ma il Diavolo potrebbe fare leva sulla volontà dell'attaccante argentino (pallino di Leonardo) che preferirebbe trasferirsi a Milano piuttosto che a Londra.



L'operazione comunque non è delle più semplici perché la Juve chiede almeno 60 milioni e il club di via Aldo Rossi non può permettersi, nell'ottica del rispetto del Fair Play Finanziario (inizieranno in questi giorni i contatti con l'Uefa per il Settlement Agreement), spese di simile portata senza prima avere fatto cassa. Tra i giocatori potenzialmente sacrificabili figurano Bonucci (avrebbe raggiunto l'intesa con il Psg), Suso e Donnarumma.



L'intenzione del club di via Aldo Rossi sarebbe quella di cedere solo un big, di fronte a un'offerta davvero importante, per non indebolire eccessivamente la rosa di Gattuso senza dimenticare che comunque ci sarebbero entrate significative dalle cessioni di Bacca, Kalinic e André Silva. Potrebbe non bastare per arrivare a Higuain: il Chelsea di Maurizio Sarri non molla il numero 9 ed è pronto ad affondare.