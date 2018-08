Calciomercato Milan, pressing su Rabiot. Rispunta Pellegrini

Il tempo stringe e Leonardo lavora freneticamente per rafforzare ulteriormente la rosa del Milan con un nuovo centrocampista. Diversi i nomi sul taccuino del direttore tecnico rossonero: il primo è quello di Adrien Rabiot. Ieri, riferisce il Corriere dello Sport, ci sono stati contatti tra il dirigente del club di via Aldo Rossi ed emissari francesi: il contratto del mediano scade nel 2019 ma il Psg chiede 30 milioni. Ancora più costosa la pista Kovacic (e il Real non ha intenzione di cederlo).



Secondo Tuttosport nelle ultime ore sarebbe rispuntato Lorenzo Pellegrini. Il mediano viene valutato dalla Roma 30-35 milioni e la sensazione è che i giallorossi non ritengano incedibile il 22enne di fronte a un'offerta congrua. Dal canto suo il giocatore non vorrebbe lasciare la Capitale ma è consapevole che gli spazi per lui potrebbero restringersi dopo gli arrivi di Pastore e Cristante.