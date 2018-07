Calciomercato Milan, pressing per Higuain. La Juve aspetta il Chelsea

Il Milan non molla Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino non sarà inserito nell'affare Bonucci (vicino lo scambio con Caldara) e tuttavia i rossoneri continuano a studiare la formula per arrivare al Pipita che sembrerebbe più propenso a rimanere in Italia preferendo il Diavolo all'opzione Chelsea.



Nello specifico il club di via Aldo Rossi starebbe pensando a un prestito oneroso (magari da 10 milioni) con obbligo di riscatto tra un anno a 50 per un'operazione complessiva da 60 milioni (questa la valutazione data dai Campioni d'Italia).



Natualmente i bianconeri punterebbero a incassare subito la cifra (considerata anche la spesa effettuata per l'acquisto di Cristiano Ronaldo) ma dialoga con il Milan perché intende stanare proprio il Chelsea e vedere se i Blues sono pronti a sferrare l'assalto decisivo all'ex attaccante del Napoli.