Calciomercato Milan, "Milinkovic sempre nel mirino: sul piatto anche Bonaventura"

Il Milan coltiva il sogno Milinkovic-Savic. Il dt Leonardo nella giornata di ieri ha confermato che è "molto difficile" pensare di acquistare il centrocampista ma in realtà, secondo la Repubblica, i rossoneri puntano davvero al talento serbo della Lazio e potrebbero presentare un'offerta ai biancocelesti.



La strategia del club di via Aldo Rossi prevederebbe la cessione di uno tra Suso (nel mirino della Roma) e Donnarumma (ancora seguito dal Psg) per incassare circa 40 milioni: successivamente il Diavolo proporrebbe a Lotito un'importante cifra oltre a Giacomo Bonaventura.



Paolo Maldini, nuovo Direttore Sviluppo Strategico Area Sport, starebbe inoltre cercando di 'convincere' il centrocampista e non è da escludere la discesa in campo di Paul Singer (e quindi del fondo Elliott) per cercare di chiudere in prima persona il clamoroso affare.



Affare comunque molto complicato perché mancano pochi giorni alla chiusura del mercato (la Lazio dovrebbe trovare in brevissimo tempo un sostituto di Milinkovic) e perché Lotito non è propenso a fare sconti di alcun tipo. "Nessuna squadra italiana ha i soldi (120 milioni ndr) per poterselo permettere" ha ribadito il numero 1 delle Aquile al Corriere della Sera.