Calciomercato Milan, Locatelli a un passo dal Sassuolo

Manuel Locatelli si appresta a salutare il Milan. Il club di via Aldo rossi e il Sassuolo (due giorni fa si era tentuto l'incontro tra Leonardo e Carnevali) hanno praticamente chiuso per il trasferimento del centrocampista 20enne.



Il giocatore avrebbe deciso di non partire per Madrid dove la squadra di Gennaro Gattuso questa sera affronterà il Real nel Trofeo Santiago Bernabeu (diretta tv su Canale 5 alle 21).



La cessione alla società emiliana avverrà con la formula del prestito oneroso da 2 milioni e l'obbligo di riscatto a 10 (più 2 di bonus) senza recompra da parte dei rossoneri. L'ufficialità dovrebbe arrivare lunedì al termine delle visite mediche e dopo la firma sul contratto.