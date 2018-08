Calciomercato Milan, Leonardo e Maldini tentano il colpo Laxalt

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato e i dirigenti del Milan sono al lavoro per regalare gli ultimi rinforzi a Gennaro Gattuso. Dopo aver praticamente definito l'acquisto di Samuel Castillejo dal Villarreal, Leonardo e Paolo Maldini hanno incontrato Giorgio Perinetti, ds del Genoa, per parlare di Diego Laxalt. L'esterno mancino uruguaiano, classe 1993, potrebbe arrivare in rossonero in cambio di Andrea Bertolacci, elemento molto gradito a Davide Ballardini.



Per quanto riguarda Castillejo, la trattativa è stata chiusa sulla base di un prestito onerso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 18 milioni di euro. Il ventitreenne spagnolo, atteso a Milano nelle prossime ore, rappresenterà un'ottima alternativa a Suso e Calhangolu. Agli spagnoli andrà anche il cartellino di Carlos Bacca, che nell'ultima stagione ha visto proprio la maglia del Villarreal.