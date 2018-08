Calciomercato Milan: Laxalt arriva, ultimo affondo per Milinkovic?

Cominciamo dalle certezze: Diego Laxalt sarà un giocatore del Milan. Indipendentemente da Bertolacci, che potrebbe essere inserito o meno nell'affare, il Genoa cederà il terzino sinistro ai rossoneri sulla base di 18 milioni di euro: un rinforzo importante per Gattuso che avrà così un laterale dalle caratteristiche diverse di Ricardo Rodriguez, più propenso alla corsa, al cross dal fondo e all'inserimento, ma da adattare alla difesa a 4.



Dando per scontato anche l'arrivo di Samu Castillejo, Leonardo e Maldini potrebbero lavorare anche all'ultimo grande colpo in extremis che permetterebbe al Milan di fare il salto di qualità e diventare una delle favorite nella corsa Champions: Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lotito avrebbe rifiutato la proposta di prestito oneroso da 30 milioni con diritto di riscatto a 50 più una contropartita tecnica (Bonaventura?), ma Leonardo e Maldini, forti della volontà del giocatore, potrebbero formulare una nuova proposta alla Lazio. L'affare è complicatissimo, perché i biancocelesti non avrebbero possibilità di sostituire il serbo mancando solo due giorni alla fine del mercato e a quanto pare non interessano altri giocatori nella rosa del Milan.