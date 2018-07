Calciomercato Milan, ipotesi Caldara: per la Juve non è incedibile

Sono giorni concitati per il Milan tra i cambi all'interno della società (oggi è stato esonerato Mirabelli) e le indiscrezioni di mercato riguardanti in particolare Leonardo Bonucci. Il capitano rossonero potrebbe fare ritorno alla Juventus dopo solo una stagione nell'ambito dell'operazione che porterebbe Gonzalo Higuain a Milano.



Non è questa l'unica ipotesi perché, così risulta alla redazione sportiva di Mediaset, il club di via Aldo Rossi e i Campioni d'Italia stanno pensando di inserire nell'operazione Mattia Caldara, ritenuto non incedibile dai bianconeri. Il 24enne era stato prelevato dall'Atalanta un anno e mezzo fa per un totale di 28 milioni e la Juve aveva cercato inutilmente la scorsa estate di anticipare il suo arrivo a Torino rispetto agli accordi presi (prestito) con i nerazzurri.



L'ex atalantino sembrava essere il 'difensore del futuro' e invece ora verrebbe 'sacrificato': i piemontesi starebbero cercando di alzare la sua valutazione a 45 milioni (mentre quella di Bonucci sarebbe di 35) in modo da fare comunque una plusvalenza.