Calciomercato Milan, incontro con l'agente di Bakayoko

Il Milan affretta i tempi per Tiémoué Bakayoko. Nella sede di via Aldo Rossi è andato in scena un incontro tra il direttore dell'area tecnica Leonardo (presente anche il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport Maldini) e il fratello-agente del centrocampista del Chelsea oltre all'intermediario italiano dell'operazione secondo quanto riferito da Milannews.it.



Le parti avrebbero discusso sui dettagli del contratto che legherebbe il mediano 23enne ai rossoneri (attualmente percepisce 6,5 milioni a stagione). L'operazione con i Blues, che hanno acquistato il giocatore 40 milioni un anno fa dal Monaco, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Dai londinesi, dopo l'ormai prossimo arrivo di Kovacic, sarebbe arrivata un'apertura a questa formula, l'unica che il Milan può permettersi per via del Fair Play Finanziario.