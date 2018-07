Calciomercato Milan, idea Bernard

Nella conferenza stampa di presentazione Leonardo ha detto apertamente che per il Milan sarà difficile effettuare un grande colpo in questa sessione di mercato (anche perché il Diavolo sarà comunque "osservato speciale" dell'Uefa per usare le parole del presidente Scaroni).



Il club di via Aldo Rossi proverà dunque a sfruttare le 'occasioni' per rafforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso e una di queste potrebbe essere Bernard. La 25enne ala brasiliana (in grado di giocare sia a sinistra che a destra e anche da trequartista) arriverebbe a parametro zero visto che si è svincolata dallo Shakhtar Donetsk.



Bernard chiederebbe almeno 3,5-4 milioni di ingaggio secondo quanto riferisce Sky: i rossoneri saranno disposti ad accontentarlo o preferiranno virare su altri obiettivi nell'ottica di un contenimento del monte stipendi?