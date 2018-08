Calciomercato Milan, Draxler nel mirino

Il Milan guarda in casa Psg per rinforzare il centrocampo. Come scrive il Corriere dello Sport i rossoneri (già in pressing su Bakayoko) avrebbero messo nel mirino Julian Draxler e ci sarebbero stati contatti tra Leonardo (il dt è costantemente al lavoro insieme a Maldini) e i Campioni di Francia.



Il Diavolo può operare solo con la formula del prestito con diritto di riscatto per via del FFP ma non è escluso che vengano inserite contropartite tecniche per abbassare le pretese del club di Al-Kehalifi. in particolare alla squadra di Tuchel piace Ricardo Rodriguez (seguito pure dall'Arsenal) anche se il laterale svizzero preferirebbe rimanere a Milanello.



In ogni caso Draxler sarebbe un profilo ideale per Gennaro Gattuso: il 24enne ex Schalke 04 è in grado di giocare da trequartista, da centrocampista centrale e da ala sinistra e in rossonero, a differenza di quanto accade a Parigi, avrebbe il posto da titolare assicurato (si unirebbe a Higuain e Suso nel trio d'attacco).