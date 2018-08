Calciomercato Milan, cessione in vista per Rodriguez?

Ricardo Rodriguez si trova in questo momento a Casa Milan insieme al suo agente per un incontro con Leonardo e Maldini. Potrebbe essere solo un faccia a faccia conoscitivo (come era avvenuto con il procuratore di Suso) ma non è affatto esclusa l'ipotesi di una cessione last minute.



Nelle ultime settimane il Psg si è fatto avanti per il laterale svizzero (seguito in precedenza anche da Monaco, Arsenal e Dortmund), valutato dal club di via Aldo Rossi intorno ai 30-35 milioni.



È vero che al momento Strinic è fermo per un problema al cuore ma l'acquisto di Laxalt e il prossimo rientro di Conti (Calabria è in grado di giocare a sinistra) potrebbero indurre i rossoneri a 'sacrificare' l'ex Wolfsburg che nella scorsa stagione non ha brillato nonostante un ottimo avvio.