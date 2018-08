Calciomercato Milan, Antonelli all'Empoli, André Silva verso Siviglia

Se dovesse davvero andare via, come sembra sempre più probabile, almeno l'avrà fatto lasciando un bel ricordo, con il gol segnato al Barcellona in amichevole: André Silva è a un passo dall'addio. In Spagna sono di fatto sicuri che l'attaccante del Milan si trasferirà al Siviglia che quest'estate ha seguito anche Nikola Kalinic, passato all'Atletico Madrid: ciò che non è ancora chiaro è la modalità di trasferimento.



Il Milan ha pagato André Silva 38 milioni di euro la scorsa estate: secondo la Gazzetta dello Sport, finirà in Andalusia in prestito con diritto di riscatto fissato alla stessa cifra, secondo Marca i rossoneri si accontenteranno di 20 per la cessione definitiva immediata. La trattativa non è ancora in dirittura d'arrivo, ma il ritiro della maglia numero 69 dal Milan Store fa capire che il giocatore è in partenza.



Chi andrà via senza dubbi è Luca Antonelli: il terzino sinistro arrivato in rossonero nel gennaio del 2015 giocherà la prossima stagione all'Empoli, dove dovrà contendere il posto da titolare al capitano Manuel Pasqual.