Calciomercato Milan, André Silva al Siviglia: ufficiale

Dopo gli addii ufficiali di Kalinic e Antonelli ecco un'altra partenza in casa Milan. Come ancitipato da Estadio Deportivo in mattinata André Silva è un nuovo giocatore del Siviglia. L'attaccante ha sostenuto le visite mediche e ha firmato con il club andaluso che ne ha annunciato l'acquisto poco dopo le 19.30: va via in seguito a una sola e deludente stagione in rossonero (10 reti in 40 presenze) ed è pronto a iniziare una nuova avventura.



Continua così l'opera di sfoltimento della rosa da parte di Leonardo e Maldini che mirano da un lato a risparmiare sugli ingaggi di giocatori che non fanno parte del progetto tecnico, dall'altro a fare cassa per mirare agli ultimi rinforzi dell'estate. La formula del trasferimento di André Silva è quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni. Soltanto 12 mesi fa il club di via Aldo Rossi aveva versato 38 milioni nelle casse del Porto.