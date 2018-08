Calciomercato Liverpool, ufficiale: Karius passa al Besiktas

L'avventura di Loris Karius al Liverpool si è ufficialmente chiusa. Il portiere tedesco, chiuso dall'arrivo dell'ex romanista Alisson, è passato al Besiktas in prestito biennale con diritto di riscatto. La sua carriera ricomincia dunque dalla Turchia: un nuovo inizio dopo la serata da incubo vissuta nella finale di Champions League, persa 3-1 contro il Real Madrid soprattutto a causa dei suoi errori. "Ci siamo salutati venerdì, Loris non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura, è molto carico e sa che potrà fare bene al Besiktas. Sono felice per lui, penso che sia un portiere molto forte, anche se sa che può migliorare tantissimo considerando anche la sua giovane età", questo il saluto di Jurgen Klopp.



Proud to be part of the famous @besiktas family now. Your welcome at the airport yesterday was simply overwhelming! I will give it my all to win with Beşiktaş.🦅



A big Thank You goes out to all of the Liverpool fans for the support until now – you indeed never let me walk alone. pic.twitter.com/Pw1eqrhFuv