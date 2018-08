Calciomercato Liverpool, Karius al Besiktas

I gravi errori che hanno indirizzato verso la sconfitta la scorsa finale di Champions League, forse causati da una botta alla testa presa da Sergio Ramos, avevano deteriorato il rapporto tra Loris Karius e Liverpool, l'acquisto estivo di Alisson dalla Roma ha messo il portiere tedesco in una situazione ancora più difficile: da titolare a riserva.



Ecco perché, nonostante Jurgen Klopp in conferenza stampa avesse depistato tutti ("Non ci sono novità su di lui"), Karius ha scelto di lasciare i Reds cambiando completamente campionato e finendo al Besiktas. Non siamo ancora all'annuncio ufficiale con le cifre, si era parlato di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, ma le indicazioni sono più che chiare: sul profilo Twitter dei turchi è comparsa l'immagine di copertina con la foto di Karius e l'hashtag #cometoBesiktas.