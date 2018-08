Calciomercato live, tutte le trattative di oggi 17 agosto in diretta

BACCA AL VILLARREAL: 4 ANNI DI CONTRATTO

12:30 MILAN, UFFICIALI LAXALT E CASTILLEJO

Comunicato Ufficiale: Samuel Castillejo e Diego Laxalt ⬇https://t.co/fwLbWSGEA0 — AC Milan (@acmilan) 17 agosto 2018

12:00 PARMA-DI GENNARO IN CHIUSURA

Dopo Gervinho (e in attesa di Karamoh, che sembra dubbioso), il Parma è vicino anche a Davide Di Gennaro che era cercato dal Torino. Il centrocampista classe 1988 ha ricevuto il via libera della Lazio: dovrebbe arrivare subito a titolo definitivo ma non è esclusa la formula del prestito più diritto.

11:30 "REAL MADRID DI NUOVO SU ICARDI"

Dopo la sconfitta in Supercoppa Europea, il Real Madrid potrebbe procedere a nuovi rinforzi. Secondo As, tra i papabili anche Mauro Icardi, inserito in una breve lista di attaccanti con Rodrigo e Werner. Ma sembra più una 'ripicca' per la questione Modric che una vera intenzione: per l'Inter, comunque, è incedibile e la clausola per l'estero non vale più.

11:00 PARMA, SI' A GERVINHO

Gervinho ha risolto il contratto con l'Hebei Fortune e ora è pronto a trasferirsi al Parma: per lui pronto un triennale da 1 milioni di euro a stagione. La firma dopo le visite mediche, da tenere d'occhio visto che nell'ultima stagione cinese ha giocato solo 7 partite a causa di problemi fisici.

10:30 JUVENTUS, MARCHISIO RESCINDE

Si chiude oggi l'avventura di @ClaMarchisio8 con la Juventus

Una vita in ⚪️⚫️ Per sempre in ⚪️⚫️

➡️ https://t.co/O6iRf4OXkV pic.twitter.com/GSVyvzGss4 — JuventusFC (@juventusfc) 17 agosto 2018

10:00 SAMP, ANCHE TONELLI

La Sampdoria si assicura Lorenzo Tonelli, che arriverà dal Napoli in prestito da 500.000 euro con diritto di riscatto (trasformato in obbligo dopo un tot di presenze) per circa 7,5 milioni di euro.

09:30 ZAZA VERSO LA SAMPDORIA

Il Valencia ha accettato l'offerta della Sampdoria per Simone Zaza: l'attaccante tornerà in Italia per 2 milioni di euro di prestito oneroso più 12 di riscatto. Zaza firmerà un quadriennale e arriverà a Genova lunedì.

09:00 TORINO, UFFICIALE DJIDJI

Il Torino ha ufficializzato l'arrivo dal Nantes del difensore franco-ivoriano Koffi Djidji. "Acquisizione a titolo temporaneo con opzione di riscatto" è la formula scelta dalle due società per il centrale nato a Bagnolet, in Francia, il 30 novembre 1992, già sceso in campo con la maglia del Nantes nella prima giornata del campionato di Ligue1. "Dopo tanti anni in Francia - sono le prime parole del neogranata - il Toro mi offre la possibilità di venire in Italia e di misurarmi con la Serie A, un campionato molto difficile e competitivo. Per me questo è un grande orgoglio, può essere una tappa fondamentale per la mia carriera e quindi sono molto felice di poterla vivere". Cresciuto nelle giovanili del Nantes, Djidji ha collezionato 94 presenze realizzando un gol. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, dice che "integra il nostro pacchetto difensivo. In carriera ha dimostrato di poter occupare tutti i ruoli della linea a tre, nel Nantes s'è rivelato un elemento molto affidabile".