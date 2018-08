Calciomercato Lazio: "Milinkovic, l'agente incontra il Psg"

L'addio di Strootman ha sconvolto i tifosi della Roma e sorpreso un po' tutti: con la chiusura del mercato italiano, era difficile pensare che i grandi club avrebbero operato cessioni di questa portata. Eppure, con la chiusura delle trattative al 31 agosto in Spagna, Germania e Francia, c'è ancora da preoccuparsi perché altri big potrebbero andar via.



Secondo i media francesci, in particolare le10sport.com, il Psg starebbe facendo un nuovo tentativo per Sergej Milinkovic-Savic. Infatti, Mateja Kezman, agente del serbo della Lazio, ha incontrato Antero Henrique, direttore sportivo del club per fare il punto della situazione. Il presidente laziale Claudio Lotito chiede per il suo gioiello almeno 120 milioni di euro, ma per la società parigina questo non sarebbe un problema, nonostante i vincoli del fair play finanziario, visto che l'Uefa ha messo il club sotto osservazione dopo gli acquisti di Neymar e Mbappè della scorsa estate.