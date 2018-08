Calciomercato Lazio, Lotito: "Nessuno si è fatto avanti, Milinkovic vale più di Pogba"

Claudio Lotito 'trattiene' Milinkovic-Savic. Il presidente della Lazio, parlando al Corriere della Sera, mette le cose in chiaro e smentisce alcune indiscrezioni di mercato: "Sergej è il migliore giovane nel panorama mondiale. Per giunta con un enorme margine di crescita. Finora nessuno si è fatto avanti: non mi sono arrivate offerte ufficiali né dal Milan, né dalla Juve e tanto meno dal Real o dallo United".



Il numero 1 biancoceleste alza quindi la posta: "Di certo non spingo per venderlo ma se lei mi chiede quanto vale allora le ricordo che lo scorso anno, il 29 agosto, rifiutai un’offerta da 110 milioni. A quanto è stato venduto Pogba al Manchester? 105 più cinque? E allora Milinkovic vale di più, perché è molto più forte. E sia chiaro, non mi interessano contropartite tecniche o formule tipo prestito".



Per meno di 120 milioni dunque il talento serbo non si sposterà da Formello e dovrà essere un acquisto a titolo definitivo: sembra cadere definitivamente l'ipotesi Milan (come del resto aveva fatto intendere Leonardo lunedì durante la presentazione di Maldini).