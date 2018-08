Calciomercato last minute: Saponara-Samp, Pinamonti-Frosinone

Alessio Da Cruz, attaccante cresciuto nell'Ajax, si è guadagnato un minuto di notorietà come ultimo colpo del calciomercato estivo del 2018: è passato in extremis dal Parma allo Spezia ed è possibile che da domani in avanti sentiremo parlare poco di lui. Considerando che Modric e Milinkovic-Savic sono rimasti rispettivamente al Real Madrid e alla Lazio, deludendo i tifosi di Inter e Milan, il vero "botto" finale, allora, l'ha fatto la Sampdoria: Riccardo Saponara.



Dalla morte di Astori in poi, il trequartista si è ritrovato nella parte finale della scorsa stagione alla Fiorentina, ma in questo precampionato si era capito che era finito di nuovo ai margini del progetto. Così ora comincia una nuova avventura, finalmente nel suo ruolo, dietro le punte: Giampaolo lo ha già allenato ad Empoli e ora proverà a rilanciarlo, anche se l'ex milanista dovrà vincere la concorrenza di Ramirez.



Detto che la Samp ha preso anche Tonelli (e anche per lui può essere un bel rilancio dopo le panchine di Napoli), in extremis si sono chiuse sue operazioni: Pinamonti in prestito dalll'Inter al Frosinone (con diritto di riscatto e controriscatto), Deiola dal Cagliari al Parma. I sardi prendono Klavan dal Liverpool, l'Udinese ha annunciato solo a fine mercato l'attaccante Teodorczyk (arrivato dall'Anderlecht), mentre qualche ora prima erano già ufficiali i due acquisti che rinforzano notevolmente Torino e Atalanta: Zaza in granata (con Soriano), Emiliano Rigoni a Bergamo.