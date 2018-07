Calciomercato, la Lazio prende Badelj, Defrel-Samp è ufficiale

Milan Badelj, a dispetto del nome, non sarà un giocatore del Milan: il centrocampista croato, svincolatosi il 30 giugno dalla Fiorentina, continuerà a giocare in Serie A, ma lo farà con la maglia della Lazio che ha battuto la concorrenza (a dire il vero mai troppo convinta) dei rossoneri e dello Sporting Lisbona. Il mediano sarà un'alternativa a Lucas Leiva e Parolo davanti alla difesa: ha firmato per 4 anni con ingaggio da 2 milioni a stagione. Manca solo l'annuncio ufficiale.



Annuncio che c'è stato in mattinata da parte di Roma e Sampdoria per il trasferimento di Gregoire Defrel in blucerchiato: i giallorossi, che sul francese hanno investito circa 23 milioni di euro, lo cedono in prestito con diritto di riscatto per un'operazione complessiva da 20 milioni. L'attaccante cercherà il rilancio dopo una stagione senza squilli, nella quale non ha confermato le qualità mostrate al Sassuolo.