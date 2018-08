Calciomercato Juventus, tentativo del Marsiglia per Kean

Sono ore decisive per il futuro di Moise Kean. Il Marsiglia, riferisce il Corriere dello Sport, si sarebbe mosso per l'attaccante 18enne della Juventus, nel mirino anche di Monaco, Nizza e Leganes. I bianconeri potrebbero tentennare solo di fronte a un'offerta last minute (il mercato in Spagna e Francia chiude nella giornata di domani) davvero mportante, da 15-20 milioni di euro, ma vorrebbero mantenere il diritto di recompra.



L'intenzione dei Campioni d'Italia sarebbe comunque quella di non cedere il talento, che si è messo in luce nella scorsa stagione al Verona, almeno fino a gennaio consentendogli peraltro di crescere accanto a Cristiano Ronaldo (in allenamento, difficile trovare spazio in prima squadra). Possibile invece che la punta venga inserita nella lista B di Champions e magari disputi qualche match dell'Under 23.