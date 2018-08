Calciomercato Juventus, Sturaro in prestito allo Sporting Lisbona

Alla fine Sturaro e la Juve ce l'hanno fatta: la deadline del mercato inglese fissata alle 18 di ieri non ha aiutato a chiudere la trattativa col Watford, così il giorno successivo il centrocampista ha trovato un'altra sistemazione che in realtà era nell'aria da tempo, lo Sporting Lisbona. A 25 anni il mediano vivrà così la sua prima esperienza all'estero dopo quelle col Genoa e i bianconeri in Serie A.



Sturaro saluta la Juve a titolo temporaneo: la formula del suo trasferimento, infatti, è quella di un prestito secco senza diritto di riscatto. Quello che accadrà l'anno prossimo, evidentemente, dipenderà da quello che farà il giocatore in Portogallo e dalle circostanze del mercato. Ora ha la chance di rimettersi in mostra, magari per tornare anche in Nazionale, visto che due anni fa giocò da protagonista l'Europeo.