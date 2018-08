Calciomercato Juventus, sogno Marcelo: decisivo Cristiano Ronaldo?

Ora ritorna alle mente la battuta pronunciata da Pavel Nedved qualche giorno fa dopo l'amichevole contro le All Star della MLS. "Mercato? Non è ancora finita" aveva affermato il vicepresidente della Juventus, facendo pensare ad altre operazioni in entrata.



Secondo quanto riferisce Tuttosport i bianconeri non hanno ancora perso le speranze di acquistare Marcelo dal Real Madrid. Il laterale brasiliano d'altra parte nelle scorse settimane ha lanciato diversi segnali social ai Campioni d'Italia e anche a Cristiano Ronaldo ("Presto saremo di nuovo insieme"). Proprio il Pallone d'Oro potrebbe essere decisivo per convincere l'ex compagno e amico a trasferirsi sotto la Mole: il pressing sarebbe già iniziato perché il portoghese avrebbe incuriosito il laterale brasiliano con i racconti pieni di entusiasmo sulla sua nuova avventura italiana.



Naturalmente bisognerebbe poi ed eventualmente trattare con il Real (adesso impegnato con il caso Modric) e soprattutto prima sarebbe necessario cedere Alex Sandro: l'esterno è nel mirino del Psg e con un'offerta (e cessione) da 40-50 milioni il club piemontese lo lascerebbe partire per poi fiondarsi su Marcelo. In questo pazzo mercato nulla è davvero impossibile...