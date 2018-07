Calciomercato Juventus, Rugani in stand-by: potrebbe restare con Allegri

Daniele Rugani sta vivendo un'estate davvero particolare. Per settimane si è discusso del forte interesse del Chelsea e pareva che i Blues fossero disposti a offrire cifre molto importanti (45-50 milioni) per strappare il difensore alla Juventus e accontentare così il nuovo tecnico Maurizio Sarri.



Nelle ultime ore però il club londinese ha virato pesantemente su Mattia Caldara tanto da proporre oltre 40 milioni nell'incontro di Nizza con il ds bianconero Fabio Paratici: l'affare potrebbe davvero andare in porto.



Così l'ex Empoli alla fine resterebbe alla corte di Allegri (il centrale starebbe ristrutturando casa a Torino) anche se secondo Repubblica potrebbe essere offerto al Milan (in alternativa a Benatia) per non fare naufragare l'operazione Bonucci che coinvolge anche Gonzalo Higuain. Ipotesi complicata perchè i rossoneri hanno chiesto solo Caldara per portare a termine il maxi-scambio...