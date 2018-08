Calciomercato Juventus, Pjaca verso la Fiorentina

Il mercato della Juventus non si ferma con le partenze di Higuain e Caldara e il ritorno di Bonucci. I bianconeri stanno discutendo con la Fiorentina per Marko Pjaca e i due club sarebbero pià vicini: previsto un nuovo incontro entro l'inizio della prossima settimana per chiudere l'operazione.



Il croato passerebbe alla Viola con la formula del prestito oneroso (intorno ai 3-4 milioni) e l'obbligo di riscatto, anche se non è escluso che venga inserito il diritto di recompra a favore dei Campioni d'Italia che vogliono 'controllare' l'ala nei prossimi anni.



Un altro addio dunque per i piemontesi che va ad aggiungersi a quello, ormai definito, di Andrea Favilli: l'attaccante Under 21 nella prossima stagione giocherà con la maglia del Genoa.