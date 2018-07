Calciomercato Juventus, offerta di oltre 40 milioni del Chelsea per Caldara

Il Chelsea all'assalto di Mattia Caldara. I Blues al momento si sono tirati indietro sul fronte Higuain (giudicata eccessiva la richiesta di 60 milioni da parte della Juventus) e stanno spingendo per il difensore ex Atalanta, del quale hanno discusso a Nizza il ds bianconero Fabio Paratici e Marina Granovskaia, la 'zarina' del club inglese.



Ebbene i londinesi avrebbero messo sul piatto oltre 40 milioni e la cifra potrebbe fare vacillare i Campioni d'Italia come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola. Caldara però è anche al centro di una trattativa con il Milan per riportare Leonardo Bonucci a Torino: qualora il 24enne prendesse la strada di Stamford Bridge rischierebbe di saltare tutto l'affare al quale stanno lavorando da giorni rossoneri e bianconeri.



Ecco perché la situazione resta a dir poco intricata: potrebbe sbloccarla Higuain che sbarcherà a Torino insieme al fratello-agente. Molto probabile un faccia a faccia con Leonardo: se venisse trovato l'accordo (sull'ingaggio) con il Diavolo allora anche Caldara seguirebbe il centravanti argentino...