Calciomercato Juventus, nuova offerta a Godin. Sfuma la cessione di Alex Sandro

La Juventus è protagonista di diverse trattative di mercato per quanto riguarda soprattutto il reparto arretrato. I bianconeri stanno lavorando al clamoroso ritorno di Bonucci (nell'affare con il Milan potrebbe entrate uno tra Higuain e Caldara) ma nel frattempo hanno fatto una nuova proposta a Diego Godin, difensore dell'Atletico Madrid.



Il centrale uruguaiano ha il contratto in scadenza nel 2019 e i Campioni d'Italia gli hanno proposto un biennale con opzione sul terzo anno (i colchoneros hanno offerto il prolungamento per una stagione): la clausola rescissoria è pari a 20 milioni di euro. Non è ancora chiaro se il suo arrivo escluderebbe quello di Bonucci: in uscita infatti c'è sempre Daniele Rugani, destinato al Chelsea.



Alex Sandro dovrebbe invece rimanere nella rosa di Allegri secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Il laterale brasiliano era seguito dal Psg che però non si è mosso concretamente: l'ex Porto sarebbe disposto a continuare l'avventura sotto la Mole (ha influito anche l'acquisto di Cristiano Ronaldo) anche senza il rinnovo contrattuale (scadenza 2020).