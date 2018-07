Calciomercato Juventus-Milan: Higuain legato a Caldara

L'intrigo Juventus-Milan-Chelsea per i possibili trasferimenti di Caldara, Higuain, Bonucci e Rugani rimane complicato. I primi due nomi sono collegati visto che i bianconeri vorrebbero cedere il difensore alla squadra che poi comprerà pure il Pipita, Caldara piò diventare rossonero se verrà inserito il diritto di recompra e si troverà l'accordo per l'attaccante (almeno 20 milioni di euro il prestito oneroso con obbligato di riscatto intorno a quota 40 milioni).



La Juve rifiuta lo scambio alla pari Caldara-Bonucci e anche il Chelsea si è inserito, preferendolo a Rugani per il quale i bianconeri chiedono di più e in questo caso destinato a rimanere a Torino. Anche il dialogo con i londinesi comunque prosegue a singhiozzo: offerto Morata più soldi per avere, oltre a un difensore, anche Higuain. Il club bianconero è rimasto spiazzato perché in realtà la punta spagnola non serve e ha messo Higuain sul mercato proprio per sfoltire il reparto offensivo che comprende già Ronaldo, Dybala e Mandzukic, oltre alle tante ali.



A queste condizioni l'affare non va in porto e Higuain si avvicinerebbe al Milan. Mancano ancora l'accordo tra il Milan e Higuain per l'ingaggio e quello tra Higuain e la Juve per la buonuscita (in tal senso incontro tra Paratici e il fratello-agente Nicolas). Se il Pipita finisse in rossonero, a quel punto è altamente probabile che si sblocchi anche Caldara-Bonucci. Non sarà in ogni caso una trattativa lampo.