Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco pensa a Dybala per il 2019

Il Bayern Monaco pensa già al futuro. Al termine di questa stagione infatti Franck Ribery e Arjen Robben lasceranno il club tedesco. Per sostituire il francese e l'olandese, protagonisti di grandi successi in Germania, gli uomini mercato bavaresi starebbero pensando Antoine Griezmann, protetto però dalla clausola rescissoria di 200 milioni di euro fissata dall'Atletico Madrid. Tra i profili alternativi, il più gettonato sembra essere quello di Paulo Dybala.



A riportarlo è la Bild, il quotidiano tedesco più autorevole quando si parla di calcio. Secondo quanto scritto, Niko Kovac, dopo un'estate non troppo esaltante sotto il profilo del calciomercato, sogna un grande colpo per il 2019. Dybala piace molto molto all'allenatore croato, ma la Juve non è disposta a cederlo a una cifra inferiore a 100 milioni. Al momento è solo una suggestione, ma forse potrebbe diventare l'anticipazione del nuovo tormentone di mercato del prossimo anno.