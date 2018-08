Calciomercato Juventus, Genoa e Fiorentina si contendono Sturaro

Con ogni probabilità Stefano Sturaro non giocherà in Premier League nella prossima stagione. Diversi club (West Ham, Newcastle, Leicester, Crystal Palace e Wolverhapton secondo la Gazzetta dello Sport) erano interessati al centrocampista della Juventus ma la i bianconeri chiedevano 20 milioni: una cifra troppo alta per le squadre inglesi.



Così rimangono sul tavolo tre ipotesi. Il 25enne potrebbe restare in Serie A in prestito alla Fiorentina (con cui i Campioni d'Italia hanno chiuso l'affare Pjaca) o al Genoa (si tratterebbe di un suggestivo ritorno) ma prende corpo anche l'ipotesi Sporting Lisbona come ricostruito da Record. Cristiano Ronaldo aiuterebbe il suo vecchio club convincendo il compagno di squadra a trasferirsi in Portogallo.